Невролог поделился, от чего зависит долголетие

В Минздраве России предложили считать молодежью людей до 39 лет, а не до 35. Данную инициативу прокомментировал 360.ru невролог и гериатр Валерий Новоселов.

Как отметил специалист, в мире к 2050 году людей старше 60 лет будет не 700 миллионов, как 10 лет назад, а два миллиарда. При этом биологический возраст и возраст по ощущениям могут значительно различаться.

Есть такой всемирный доклад о старении и здоровье — 2016 года. Там указывается, что очень много стало людей моложе паспортного возраста на 10-15 лет. Это заметное явление. А остальное надо у Минздрава выяснять, что они имели в виду. Валерий Новоселов, невролог и гериатр

Медик отметил, что долголетие в современном мире чаще зависит не от генетики, а от образа жизни. Валерий Новоселов считает, что ценность здоровья нужно понимать не уже в зрелом возрасте, а уже к окончанию школы.

