Врач по долголетию и нутрициолог: стало известно, какие медспециальности могут появиться в России

Со следующего учебного года в России могут ввести более десяти новых медспециальностей. Проект приказа появился в Минздраве. Например, в перечне – медмассаж, логопедия и врач по долголетию. Об этом пишет РИА Новости.

С 1 сентябре перечень медицинских и фармацевтических должностей расширится, в частности, туда включили медицинскую психологию, медицинскую эмбриологию, нутрициологию, нейропсихологию и физреабилитацию. Пересмотреть Минздрав планирует также и уже существующие врачебные позиции.

Так, например, по данным ведомства, подростковые врачи-психиатры и сексологи потеряли свою актуальность. Также исключить могут такие специальности как врач-диабетолог, врач-офтальмолог-протезист, зоолог и фельдшер-нарколог. Их функции "переупакуют" в более широкие направления. Однако те сотрудники, которые вступили в должность до определенного срока, работы не лишатся.

