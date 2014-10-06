В России разработают новые правила продажи рецептурных лекарств

Министерство здравоохранения РФ разрабатывает законопроект, который сделает невозможной покупку рецептурных препаратов без электронного рецепта. Об этом РИА Новости заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова во время открытого диалога в Совете Федерации.
По словам Самойловой, сейчас в некоторых случаях рецептурные лекарства все еще продаются без рецепта. Она пояснила, что проблему должна решить жесткая привязка продажи препаратов к электронному рецепту через систему мониторинга движения лекарственных препаратов. В таком случае купить лекарство без оформленного электронного рецепта будет невозможно.
Статс-секретарь — заместитель министра здравоохранения Олег Салагай сообщил, что ведомство ожидает завершения доработки текста законопроекта. После этого документ в течение нескольких месяцев планируют обсуждать с Советом Федерации.
