В России предложили сделать ОСАГО безлимитным, отказавшись от фиксированных выплат

Директор по активам РСА Сергей Ефремов заявил, что страховка должна полностью покрывать ущерб от аварии. Сейчас действует лимит 400 тысяч рублей на ущерб и 500 тысяч на вред здоровью, которых часто не хватает.

В России следует не поднимать планку лимита выплат по ОСАГО, а полностью отказаться от установленных денежных рамок, так как страховка должна целиком покрывать ущерб от аварий. Таким мнением поделился директор по активам Российского союза автостраховщиков, вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов.

Ефремов пояснил, что необходимо прийти к тому, чтобы лимита не было вообще. На данный момент действует ограничение на возмещение ущерба в 400 тысяч рублей, а по причиненному вреду здоровью — 500 тысяч. Однако власти взяли курс на простое увеличение лимита, которого обычно не хватает для покрытия всего ущерба. По мнению эксперта, в этом вопросе нужно перенять опыт других стран, где таких рамок нет, и ущерб возмещается полностью.

Ефремов добавил, что страховой тариф следует рассчитывать на основе индивидуальной истории вождения человека и частоты дорожно-транспортных происшествий. Установление безлимитного ОСАГО может увеличить стоимость полиса, поэтому все изменения нужно проводить поэтапно, без быстрых решений. Эксперт уверен, что изменение подхода в этом вопросе может помочь в борьбе с автоподставами.

