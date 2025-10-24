Суд выяснит, осознавал ли лидер инцелов Поднебесный возраст 15 летней партнерши

В Петербурге суд выяснит, осознавал ли блогер-инцел Алексей Поднебесный возраст своей 15-летней партнерши. Об этом сообщила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Девушка во время допросов рассказала, что соврала Поднебесному о своем возрасте. Она утверждала, что ей 23 года. Однако согласно биологической экспертизе возраст девушки на тот момент составлял от 15 до 17 лет.

Ситуация сложилась неоднозначная. Суду необходимо установить, мог ли блогер по внешности понимать, что девушка не достигла 16 лет, так как этот возрастной порог критичен для квалификации произошедшего. В связи с этим в отношении девушки назначили портретную экспертизу. Специалисты определят, на какой именно возраст выглядела школьница в момент интимного контакта с Поднебесным.

По версии следствия, 46-летний Поднебесный вступил в половую связь с 15-летней школьницей и совершил иные противоправные действия в период со 2 по 4 августа в Центральном районе Петербурга. Блогер известен скандальными роликами, в которых обвиняет женщин в сломанной жизни из-за отказа в интимной связи с ним. В своих видео он призывает "дать ему секса". В сети его прозвали лидером "движения инцелов" — мужчин, неспособных найти партнершу.

