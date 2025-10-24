График выплаты пенсий в июне 2026 года назвали для регионов России

В связи с празднованием Дня России 12 июня выплаты в ряде регионов перечислят досрочно. Массовой индексации в июне не планируется, но отдельным категориям граждан пенсии повысят автоматически.

Массового повышения пенсий в июне не ожидается. Однако некоторые категории граждан получат прибавку автоматически без подачи заявлений.

Пенсионеры, которым в мае 2026 года исполнилось 80 лет, со следующего месяца начнут получать удвоенную фиксированную выплату. С 1 января 2026 года ее размер составляет 9 584,69 рубля. Таким образом, после дня рождения она вырастет до 19 169,38 рубля. Дополнительно к этой сумме может быть начислена надбавка на уход в размере 1 413,86 рубля, что в итоге даст прибавку около 11 тысяч рублей, пишет РБК Life.

Аналогичное повышение фиксированной выплаты ждет и тех, кому в мае была присвоена первая группа инвалидности. Размер доплаты составит 10 998,55 рубля, а общая сумма фиксированной выплаты с учетом надбавки достигнет 20 583,24 рубля.

Также в июне прибавку получат пенсионеры, которые прекратили официальную работу в мае (пенсия пересчитывается с учетом пропущенных индексаций), подтвердили наличие нетрудоспособных иждивенцев (детей до 18 лет, студентов-очников до 23 лет и других), а также имеют подтвержденный стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет (для неработающих). За одного иждивенца доплата составит 3 194,90 рубля. Сельским пенсионерам добавят 25 процентов от фиксированной выплаты, что составляет 2 396,17 рубля.

В России средняя пенсия работающих выросла за год на 2,6 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv