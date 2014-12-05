Клещи проснулись: когда вакцинироваться и как действовать при укусе

В Петербурге сезон активности клещей может начинаться раньше, чем принято считать.

По данным Роспотребнадзора, первые обращения из-за присасывания клещей фиксируются уже зимой и в самом начале весны. Это заставляет специалистов и жителей пересматривать привычное представление о "летней" опасности. Piter.tv поговорил с семейным врачом медицинской сети Lahta Clinic Еленой Шиманьски и врачом-инфекционистом ID Clinic Светланой Звонцовой о том, действительно ли сезон сдвигается, насколько высоки риски заражения и что делать при укусе.

Обе специалистки сходятся во мнении, что активность клещей действительно начинается раньше. По словам Елены Шиманьски, клещи просыпаются при первых плюсовых температурах.

Как только температура достигает отметки выше нуля, клещи начинают просыпаться и искать, чем бы поживиться. Поэтому уже с начала марта мы говорим о том, что клещей стоит опасаться. Елена Шиманьски, семейный врач

Врач добавляет, что в последние годы сообщения об укусах поступают всё раньше.

Уже, наверное, второй-третий год фиксируются случаи, когда люди обращаются с укусами даже в первых числах марта. Поэтому не стоит полагать, что это исключительно летняя проблема — активность может начинаться за несколько месяцев до него. Елена Шиманьски, семейный врач

Светлана Звонцова подтверждает этот тренд и связывает его с климатическими изменениями.

Зимние и ранневесенние укусы клещей уже не аномалия, а "новая норма" для нашего региона. Из-за мягких зим и частых оттепелей клещи не уходят в глубокий анабиоз. Светлана Звонцова, врач-инфекционист

По словам инфекциониста, достаточно температуры +1…+3 °C и появления проталин, чтобы клещи активизировались. Раньше сезон стартовал в апреле-мае, сейчас первые активные особи встречаются уже в феврале-марте . Сезон стал не только раньше начинаться, но и позже заканчиваться — до октября-ноября.

Говоря об уровне зараженности клещей, Елена Шиманьски отмечает, что ситуация в регионе остаётся настораживающей. В прошлом году Петербург официально был отнесён к эндемичным территориям по клещевому энцефалиту. И с каждым годом такая тенденция только растёт. При этом врач допускает, что рост выявляемости может быть связан и с доступностью диагностики.

Возможно, мы стали больше выявлять, и меньше случаев остаётся без внимания. Но в целом ситуация всё равно выглядит довольно настораживающе. Елена Шиманьски, семейный врач

Светлана Звонцова, в свою очередь, подчеркивает, что уровень зараженности остаётся стабильным.

Данные Роспотребнадзора показывают, что зараженность клещей эндемичная, но не экстремально высокая и стабильная. Светлана Звонцова, врач-инфекционист

По словам инфекциониста, в Петербурге и Ленобласти боррелиоз встречается примерно в 20% случаев и остаётся основной инфекцией, передающейся клещами, тогда как клещевой энцефалит фиксируется значительно реже, хотя очаги присутствуют. Рост числа обращений Звонцова связывает в том числе с повышением информированности населения и доступностью лабораторной диагностики. При этом, по её словам, число заболеваний снижается благодаря вакцинации и профилактике, что позволяет говорить о контролируемом риске.

Рекомендации врачей по действиям, которые нужно предпринять при обнаружении клеща на коже, частично совпадают. Елена Шиманьски советует в первую очередь обращаться к врачу.

По-хорошему, нужно сразу обратиться к терапевту или педиатру, потому что сейчас врачи этих специальностей обязаны уметь оказывать помощь при укусах и владеть техникой извлечения. Елена Шиманьски, семейный врач

Специалист уточняет, что на практике случаями с присасыванием клещей чаще занимаются травматологи, особенно в системе ОМС. Отдельно врач обращает внимание на распространённую практику сдачи клеща на анализ.

Клеща сдавать на анализ бесполезно. Что касается клещевого энцефалита, такие исследования часто дают ложные результаты, и непонятно, что с ними делать. Если клещ заражён, человек либо вакцинирован, либо нет — других способов повлиять на риск нет и не будет. Елена Шиманьски, семейный врач

Семейный врач также отмечает, что иммуноглобулин не доказал эффективности, а ключевой мерой защиты остаётся вакцинация. В случае боррелиоза, по её словам, за пациентом устанавливается наблюдение в течение двух-трёх недель с последующим лечением при появлении симптомов.

Светлана Звонцова, напротив, рекомендует лабораторную диагностику.

Если вы увидели присосавшегося клеща, наденьте перчатки, захватите его пинцетом ближе к хоботку и аккуратно извлеките — без рывков, с лёгким вращением. Не капайте на клеща масло, это может спровоцировать срыгивание возбудителя в ранку. Светлана Звонцова, врач-инфекционист

После удаления Звонцова советует сохранить клеща и сдать его на анализ, а также наблюдать за симптомами в течение месяца. Если клещ заражён боррелиозом, врач может назначить экстренную антибиотикопрофилактику в первые 72 часа, отмечает специалист. При появлении характерных признаков, таких как мигрирующая эритема или температура, необходимо срочно обратиться к инфекционисту.

В вопросе вакцинации от клещевого энцефалита позиции врачей совпадают: прививка остаётся ключевой мерой защиты. Елена Шиманьски рекомендует её всем жителям эндемичных районов. Если человек ранее не был вакцинирован, ему нужно сделать две дозы с минимальным интервалом в 14 дней, и примерно через две недели после второй формируется адекватный уровень антител, объясняет она. При этом вакцинироваться можно и летом.

Светлана Звонцова уточняет группы риска:

В первую очередь вакцинация нужна тем, кто работает или часто бывает в садах, парках и лесопарках, дачникам, любителям походов, а также владельцам собак. Светлана Звонцова, врач-инфекционист

Инфекционист также напоминает о схемах вакцинации — стандартной и ускоренной — и подчёркивает, что защита формируется через две недели после второй дозы.

Вакцина защищает только от клещевого энцефалита. От боррелиоза прививок нет, поэтому важны правильное удаление клеща и раннее лечение. Главная угроза в Петербурге — не энцефалит, а боррелиоз, поэтому ключевую роль играет своевременная диагностика. Светлана Звонцова, врач-инфекционист

