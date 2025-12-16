На ПМЭФ-2026 заключили более тысячи соглашений на 6,6 трлн рублей

В мероприятии приняли участие представители 142 стран.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который завершился 6 июня, было заключено 1 084 соглашения на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей. Об этом ТАСС заявил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В мероприятии приняли участие представители из 142 стран мира. Форум также показал, что западные инвесторы проявляют осторожный интерес для возвращения в Россию. Антон Кобяков, советник президента РФ

Он отметил, что форум подтвердил свой статус одной из ключевых глобальных площадок для экономического диалога.

Ранее Piter.TV сообщал, что Петербург заключил на ПМЭФ-2026 соглашений на 731,7 млрд рублей.

Фото: Piter.TV