  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Ситцевой улице построят новый многофункциональный спорткомплекс с бассейном
Сегодня, 12:45
174
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

На Ситцевой улице построят новый многофункциональный спорткомплекс с бассейном

0 0

Объект будет рассчитан на проведение соревнований и тренировок, для чего в нём предусмотрены трибуны на 110 зрительских мест.

В рамках ПМЭФ-2026 было заключено соглашение с компанией "Галант" о строительстве нового спортивного объекта в Приморском районе Северной столицы. Об этом сообщает портал "Строительный Петербург"

Инвестор возведёт в Приморском районе на Ситцевой улице многофункциональный спорткомплекс, ориентированный на посетителей всех возрастов. В здании разместятся универсальный спортивный зал, зал единоборств, тренажёрный зал, а также две чаши для плавания: большой бассейн для оздоровительного плавания и детский бассейн для обучения.

Объект будет рассчитан на проведение соревнований и тренировок, для чего в нём предусмотрены трибуны на 110 зрительских мест.

Новый проект направлен на формирование условий для ведения здорового образа жизни и полностью отвечает задачам городского приоритета "Здоровье петербуржцев". Стоит отметить, что ООО "Галант" входит в группу компаний с успешным опытом реализации подобных объектов в городе, включая Академию и Футбольную арену "Оптик", а также открытый каток "Богатырь".

Ранее мы сообщили о том, что создание сети оздоровительных комплексов в Петербурге обсудили на ПМЭФ-2026.

Фото: Макс / Линченко Николай Викторович

Теги: пмэф-2026, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии