На телеведущую Елену Летучую напали в стоматологии

Нападение на журналистку Елену Летучую в стоматологической клинике произошло во время съемок нового выпуска "Нового Ревизорро". Неизвестные пустили в ход кулаки, когда телеведущая шла по зданию, сообщила "Газета.ru".
По данным издания, мужчина и женщина представились пациентами, а потом стали отбирать у нее микрофон и преследовать по всей клинике. Съемочной группе пришлось вызвать полицию.
Однако неизвестных не остановило даже появление правоохранителей. Пока редакторы писали заявление, они продолжали вести себя агрессивно и не давали работать.
Поводом для съемок в стоматологии стало очередное расследование Летучей. Телеведущая выяснила, что стоматологический кабинет может арендовать любой желающий за пять тысяч рублей в день. Наличие диплома и лицензии в клинике никто не проверяет.
Ранее мы сообщали о том, что житель Петербурга напал на бармена в ресторане на улице Адмирала Трибуца после отказа в обслуживании.
Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
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