На телеведущую Елену Летучую напали в стоматологии

Поводом для нападения стало расследование Летучей.

Нападение на журналистку Елену Летучую в стоматологической клинике произошло во время съемок нового выпуска "Нового Ревизорро". Неизвестные пустили в ход кулаки, когда телеведущая шла по зданию, сообщила "Газета.ru".

По данным издания, мужчина и женщина представились пациентами, а потом стали отбирать у нее микрофон и преследовать по всей клинике. Съемочной группе пришлось вызвать полицию.

Однако неизвестных не остановило даже появление правоохранителей. Пока редакторы писали заявление, они продолжали вести себя агрессивно и не давали работать.

Поводом для съемок в стоматологии стало очередное расследование Летучей. Телеведущая выяснила, что стоматологический кабинет может арендовать любой желающий за пять тысяч рублей в день. Наличие диплома и лицензии в клинике никто не проверяет.

Ранее мы сообщали о том, что житель Петербурга напал на бармена в ресторане на улице Адмирала Трибуца после отказа в обслуживании.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)