Ведущий шоу "Мир наизнанку" сообщил о закрытии программы на "Пятнице"

Ранее "Пятница" также разорвала сотрудничество с трэвел-шоу "Орел и решка".

Телеканал "Пятница" больше не будет показывать в своем эфире шоу "Мир наизнанку" с ведущим Дмитрием Комаровым. Об этом он сам рассказал, ссылаясь на решение Тины Канделаки, которая курирует деятельность развлекательной передачи.

Ранее стало известно, что "Пятница" разорвала контракт с трэвел-шоу "Орел и решка". Инцидент произошел после высказываний продюсера программы Марии Гранкиной о военной операции на Украине. На телеканале подчеркнули, что рейтинги этого проекта давно уже падали.

Ранее мы писали, что вместо зарубежных фильмов в прокате покажут популярные отечественные картины.

Фото: Instagram / komarovmir