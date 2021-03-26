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Ведущий шоу "Мир наизнанку" сообщил о закрытии программы на "Пятнице"
Сегодня, 10:34
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Ведущий шоу "Мир наизнанку" сообщил о закрытии программы на "Пятнице"

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Ранее "Пятница" также разорвала сотрудничество с трэвел-шоу "Орел и решка".

Телеканал "Пятница" больше не будет показывать в своем эфире шоу "Мир наизнанку" с ведущим Дмитрием Комаровым. Об этом он сам рассказал, ссылаясь на решение Тины Канделаки, которая курирует деятельность развлекательной передачи.

Ранее стало известно, что "Пятница" разорвала контракт с трэвел-шоу "Орел и решка". Инцидент произошел после высказываний продюсера программы Марии Гранкиной о военной операции на Украине. На телеканале подчеркнули, что рейтинги этого проекта давно уже падали.

Ранее мы писали, что вместо зарубежных фильмов в прокате покажут популярные отечественные картины.

Фото: Instagram / komarovmir

Теги: дмитрий комаров, телеканал пятница
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура,

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