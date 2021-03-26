Ведущий шоу "Мир наизнанку" сообщил о закрытии программы на "Пятнице"

Телеканал "Пятница" больше не будет показывать в своем эфире шоу "Мир наизнанку" с ведущим Дмитрием Комаровым. Об этом он сам рассказал, ссылаясь на решение Тины Канделаки, которая курирует деятельность развлекательной передачи.
Ранее стало известно, что "Пятница" разорвала контракт с трэвел-шоу "Орел и решка". Инцидент произошел после высказываний продюсера программы Марии Гранкиной о военной операции на Украине. На телеканале подчеркнули, что рейтинги этого проекта давно уже падали.
Ранее мы писали, что вместо зарубежных фильмов в прокате покажут популярные отечественные картины.
Фото: Instagram / komarovmir
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