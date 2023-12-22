Спортивные мероприятия перекроют центр Петербурга 30 апреля

Пройдут легкоатлетический забег "Звездная эстафета", региональные соревнования "Эстафета, посвященная открытию летнего спортивного сезона", чемпионат и первенство Петербурга по велосипедному спорту.

В связи с проведением легкоатлетического забега "Звездная эстафета", который посвящен Дню Победы, региональных соревнований "Эстафета, посвященная открытию летнего спортивного сезона", чемпионата и первенства Петербурга по велосипедному спорту на сутки перекроют центр Петербурга 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Отмечается, что с 20:30 во вторник до 20:00 в среду для проезда закроют Дворцовую площадь, участок у домов 4 и 6-8 по Дворцовой площади и Миллионную улицу от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.

Ранее мы рассказывали о том, что в Приморском районе с 28 по 29 апреля ограничат движение на нескольких улицах.

Фото: ВКонтакте / Федерация легкой атлетики СПб