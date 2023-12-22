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В Приморском районе с 28 по 29 апреля ограничат движение на нескольких улицах
Сегодня, 12:42
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В Приморском районе с 28 по 29 апреля ограничат движение на нескольких улицах

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До 3 мая будет заблокировано движение транспорта по боковому проезду Школьной улицы от улицы Савушкина до Туристской улицы.

В Приморском районе в конце апреля ограничат движение на дорогах. В воскресенье, 28 апреля, стартуют работы по ремонту дорожного покрытия. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

С 28 по 29 апреля  ограничивается движение транспорта по улице Савушкина от улицы Оскаленко до Липовой аллеи, включая перекресток с улицей Покрышева. Кроме того, в это время ограничат проезд по Школьной улице от Туристской улицы до Яхтенной улицы. С 28 по 29 апреля закрывается движение транспорта по Школьной улице, речь идет об участке от улицы Савушкина до Туристской улицы, включая перекресток.

Объезд: Беговая улица, улица Савушкина, Туристская улица, Приморский проспект, Яхтенная улица.

Пресс-служба ГАТИ

Петербуржцам напомнили, что до 3 мая будет заблокировано движение транспорта по боковому проезду Школьной улицы от улицы Савушкина до Туристской улицы.

Ранее мы писали, что на развязке КАД у Низино перекроют два съезда.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ

Теги: водитель, гати, ограничат проезд, транспорт, улица савушкина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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