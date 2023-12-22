На развязке КАД у Низино перекроют два съезда

На КАД в районе Низино полностью перекроют два съезда и введут реверсивное движение на подходе к путепроводу. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения будут действовать с 24 по 27 мая. Одновременно закроют съезд по направлению с внутреннего кольца КАД в Петербург, в Низино и съезд по направлению из города, Низино на внутреннее кольцо КАД.

Причиной ограничений станут работы по ликвидации колейности на дороге. Петербуржцам принесли извинения за временные неудобства.

Ранее мы сообщили о том, что две полосы перекроют на КАД в районе развязки с Софийской улицей.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"