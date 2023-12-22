Две полосы перекроют на КАД в районе развязки с Софийской улицей

Оставшиеся две полосы будут ограничены скоростью до 50 км/ч.

На Кольцевой автомобильной дороге в Петербурге в районе развязки с Софийской улицей на протяжении десяти дней будут закрыты две полосы движения. Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад", с 15 по 25 мая на 60-м километре внутреннего кольца КАД будут недоступны для проезда первая и вторая полосы. Оставшиеся две полосы будут ограничены скоростью до 50 км/ч.

По словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Ильи Пузыревского, данная мера необходима для проведения ремонтных работ на деформационном шве.

Учреждение приносит извинения за возможные неудобства и просит водителей учесть эту информацию при планировании своих маршрутов.