  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Две полосы перекроют на КАД в районе развязки с Софийской улицей
Сегодня, 14:02
103
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Две полосы перекроют на КАД в районе развязки с Софийской улицей

0 0

Оставшиеся две полосы будут ограничены скоростью до 50 км/ч.

На Кольцевой автомобильной дороге в Петербурге в районе развязки с Софийской улицей на протяжении десяти дней будут закрыты две полосы движения. Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад", с 15 по 25 мая на 60-м километре внутреннего кольца КАД будут недоступны для проезда первая и вторая полосы. Оставшиеся две полосы будут ограничены скоростью до 50 км/ч.

По словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Ильи Пузыревского, данная мера необходима для проведения ремонтных работ на деформационном шве.

Учреждение приносит извинения за возможные неудобства и просит водителей учесть эту информацию при планировании своих маршрутов.

Ранее мы сообщили о том, что на КАД между ЗСД и проспектом Культуры перекроют две полосы движения.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: кад, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии