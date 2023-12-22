На КАД между ЗСД и проспектом Культуры перекроют две полосы движения

Это связано с проведением ремонтных работ на участке.

На внутреннем кольце Кольцевой автодороги (КАД) между развязкой с Западным скоростным диаметром (ЗСД) и развязкой с проспектом Культуры перекроют вторую и третью полосы движения с 17 по 28 мая. На первой полосе скоростной режим ограничат до 50 км/ч. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения связаны с ремонтом: специалисты будут ликвидировать колейность. Работы произведут "в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения". На участке установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, смонтируют световую сигнализацию.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства. Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ранее на Piter.TV: семь съездов перекроют на развязке КАД с Пискаревским проспектом.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"