На набережной Обводного канала начали укладывать асфальт

По 8 декабря в связи с работами движение транспорта ограничивается по набережной Обводного канала (четная сторона) от Царскосельского железнодорожного моста до Нефтяной дороги, включая перекрестки.

Во Фрунзенском районе Петербурга идут ремонтные работы на набережной Обводного канала. Работы проводятся на четной стороне набережной на 1,5 км отрезке от Царскосельского железнодорожного моста до Нефтяной дороги.

Как рассказали в КРТИ, на участке от Лиговского проспекта до Нефтяной подрядчик уже завершил фрезерование старого асфальта и приступил к укладке выравнивающего слоя покрытия.

В рамках ремонта специалисты уложат на проспекте более 40 тыс. кв. м нового покрытия на проезжей части и тротуарах, а также нанесут разметку термопластичными материалами и восстановят благоустройство.

Набережная Обводного канала играет важную роль в транспортной инфраструктуре. Она является удобным подъездом к ряду значимых объектов, в том числе к станции метро "Обводный канал" и к автовокзалу.

Видео: КРТИ