В Петербург привезли 168 полотен Маковских из разных городов

Экспозиция "Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная" объединила полотна из 30 государственных и частных собраний. Девять картин из Узбекистана впервые показали в России после реставрации.

В петербургском Музее Фаберже стартовала новая выставка под названием "Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная". Она посвящена творческому наследию двух знаменитых братьев-художников.

Посетители увидят 168 произведений. Экспонаты предоставили 30 музеев, включая Эрмитаж, Русский музей, Третьяковскую галерею, Нижегородский художественный музей и другие учреждения. Также в экспозицию вошли работы из 10 частных коллекций. Картины привезли в Северную столицу из разных регионов страны — от Хабаровска до Калининграда.

Особого внимания заслуживают девять полотен братьев Маковских, прибывших из Узбекистана. В России их демонстрируют впервые. Перед отправкой на выставку эти произведения отреставрировали российские специалисты.

Ранее Piter.TV сообщал, что дачу Фаберже в Петербурге выставили на продажу за 46,9 млн рублей.

Фото: ВК/ Государственный Эрмитаж