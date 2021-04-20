Дачу Фаберже в Петербурге выставили на продажу за 46,9 млн рублей

ДОМ.РФ выставил на торги объект культурного наследия. Новый владелец обязан провести реставрацию зданий площадью 3 тысячи квадратных метров и благоустроить участок в 7,95 гектара.

ДОМ.РФ выставил на конкурс дачу Фаберже в Санкт-Петербурге. Начальная цена лота составляет 46,88 миллиона рублей. В состав имущества входят здания общей площадью 3 тысячи квадратных метров, а также право аренды земельного участка площадью 7,95 гектара. Объект культурного наследия предлагается использовать в коммерческих целях.

Заявки на участие в торгах принимаются до 15 июня, а сам конкурс состоится 19 июня. Отмечается, что дача Фаберже находится в неудовлетворительном состоянии. Победитель торгов обязан провести работы по ее реставрации и сохранению. Срок выполнения условий конкурса составляет семь лет, а работы по сохранению объекта культурного наследия должны завершиться к февралю 2029 года. Для восстановления и современного приспособления дачи инвестор сможет получить льготное финансирование.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге запущен опрос о новых башнях "Лахты".

