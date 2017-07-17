Глава КС РФ Зорькин объяснил, почему суды не могут использовать ИИ

Председатель Конституционного суда заявил, что нейросеть может быть лишь умной подсказкой для рутинных дел, но не для решений о свободе, родительских правах и гражданстве. Скрижаль правосудия должна оставаться за человеком.

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин на международной конференции "Конституционный контроль и глобальные вызовы современности" заявил, что суды не могут использовать искусственный интеллект для принятия решений. По его словам, ИИ может служить умной подсказкой для рутинных дел, но никогда — для решений о свободе, родительских правах и гражданстве. Зорькин подчеркнул, что в конституционных судах искусственный интеллект должен использоваться в последнюю очередь.

Председатель КС отметил, что суды обязаны обосновывать, почему они приняли или отвергли подсказки нейросети. Полностью автоматизированное правосудие, по его словам, должно быть безусловно исключено. При любых обстоятельствах скрижаль правосудия должна оставаться за человеком, а не за роботом.

При этом Зорькин допустил использование ИИ при первичной проверке соответствия обращения формальным требованиям.

Ранее на Piter.TV: сотрудник ПВЗ на Каменноостровском проспекте, похитивший телефон, предстанет перед судом.

Фото: Piter.TV