Сотрудник ПВЗ на Каменноостровском, похитивший телефон, предстанет перед судом

Ущерб составил порядка 130 тыс. рублей.

Прокуратура Петроградского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя, которому вменяют пп. "а", "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

По информации надзорного ведомства, в феврале фигурант работал в пункте выдачи заказов на Каменноостровском проспекте. На одной из смен он осуществил прием дорогостоящего телефона, после чего оформил возврат и отправил продавцу обратно пустую коробку. Ущерб составил порядка 130 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что транспортные полицейские раскрыли кражу часов за 120 тыс. рублей в Пулково. Похитила имущество 54-летняя уроженка Владивостока.

Фото: Piter.TV