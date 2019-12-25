Охлаждающий жилет и "поилка-кормушка": как защитить собак в жару

В Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности, по прогнозу температура воздуха разогреется до +30. Такая погода – серьезное испытание для собак. От жары хвостатые спасаются учащенным дыханием и выделением пота через подушечки лап. Перегрев у них наступает в 5-10 раз быстрее, чем у человека. Piter.tv собрал основные советы ветеринаров, как помочь своему любимцу летом.

Не оставлять в автомобиле даже на 5 минут

Собаки не потеют всем телом, как люди, так распорядилась эволюция. Шерсть – отличный теплоизолятор, но она бы мгновенно впитывала пот, превращаясь во влажный парник, что привело бы к перегреву еще быстрее. Хвостатые используют другие системы охлаждения – учащенное дыхание и слюнотечение. У собак практически нет потовых желез на теле, только на подушечках лап и на носу. Поэтому оставлять любимца в машине даже на пять минут может быть опасно для его жизни. Температура в закрытом помещении под лучами солнца за 10 минут может подняться до +50-60 градусов.

Специальная одежда

Некоторым породам собак рекомендуют одевать специальные охлаждающие жилеты. Они помогают снизить температуру тела животного на активном солнце. Такая одежда работает благодаря системе испарительного охлаждения и дополнительным гелевым вставкам. Они помещаются в карманы и передают холод строго в область груди, не задевая поясницу, почки и другие чувствительные зоны. Продаются жилеты на всех маркетплейсах, цены стартуют от 1700 рублей.

Правила во время прогулки

Не выгуливайте собаку в наморднике глухого типа – пластиковом или кожаном без отверстий: он мешает высунуть язык и не позволяет дышать. При необходимости используйте "намордник-корзинку". Также выбирайте безопасное время для прогулок. Выходить рекомендовано только ранним утром, до 8-11 утра, и поздним вечером, после 20–21 часа. Даже в тени асфальт может прогреться до 60–70 градусов и обжечь лапы. Лучше отдать предпочтение прогулкам по траве и грунтовым дорожкам. На маркетплейсах продаются специальные летние ботинки и воск для защиты подушечек. Кроме того, конечно, важно не забывать про питьевой режим. На прогулку стоит взять с собой "поилку-кормушку".

Материал для Piter.tv подготовила Мария Гончарова

Фото: Piter.tv (Мария Гончарова), скриншот маркетплейса Ozon