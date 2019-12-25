Женщина спасла раненую собаку из-под колес фуры на Панфиловском проспекте

Девушка заметила сбитое животное на дороге, а затем встала перед огромной фурой, которая пыталась его додавить. Пса назвали Удачей, сейчас он готовится к сложной операции.

В Зеленограде местная жительница по имени Динара спасла собаку, которую сбили на Панфиловском проспекте и оставили умирать прямо на проезжей части. Своей историей девушка поделилась с телеканалом 360.ru.

По словам Дины, утром 17 мая пес сорвался с привязи и выбежал на дорогу. У животного был ошейник. Автомобиль, который его сбил, даже не остановился. Девушка подъехала к месту происшествия примерно через минуту. Собака лежала на асфальте перебитая и истекала кровью. В этот момент перед ней остановилась огромная фура.

Динара рассказала, что из-за образовавшейся пробки у водителя грузовика практически не было шанса объехать лежащее животное, поэтому он решил его додавить. Девушка призналась, что у нее началась истерика. Она выскочила из машины, встала перед фурой, загородила пса собой и начала кричать, что не позволит никому проехать.

Двое мужчин из другой машины помогли девушке подхватить раненое животное и погрузить его в автомобиль. Пса назвали Удачей и доставили в ветеринарный центр. В клинике сообщили, что у собаки диагностирована политравма, а также перелом костей правого предплечья со смещением. Состояние оценивается как тяжелое. В ближайшее время животное готовят к операции.

Динара ищет старых хозяев пса или желающих взять его в новую семью. Все расходы на лечение девушка взяла на себя.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)