Подросток нанес 23 удара ножом сверстнику на парковке у гипермаркета в Петербурге

Вечером 17 мая у станции метро "Озерки" произошла драка между компаниями подростков. Студент колледжа достал нож и повалил на землю 15-летнего школьника, после чего нанес ему множественные ранения в живот и руки.

Следователи Выборгского района Санкт-Петербурга разбираются в обстоятельствах жестокой драки между подростками, произошедшей вечером 17 мая. Инцидент случился в районе станции метро "Озерки" на парковке у гипермаркета рядом с рестораном быстрого питания.

По данным пресс-службы главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, между подростками вспыхнула ссора, которая переросла в драку. В ходе потасовки 17-летний студент колледжа Артем набросился на 15-летнего Игоря с ножом. Очевидцы смогли оттащить нападавшего только после того, как он успел нанести школьнику 23 удара. Информацию о происшествии в полицию передал охранник кафе. Подозреваемого задержали по горячим следам, орудие преступления изъяли. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

В городском управлении Следственного комитета уточнили, что у задержанного студента был прямой умысел на лишение жизни оппонента. Удары пришлись в область живота и рук. Преступление не было доведено до конца, поскольку нападавший посчитал, что причиненных увечий достаточно для наступления смерти. Решается вопрос об отправке обвиняемого в следственный изолятор.

Мать Артема, присутствовавшая на допросе, находится в шоке от случившегося. Она уверяет, что в обычной жизни сын ведет себя иначе, а к нападению его могли спровоцировать. По словам женщины, подросток сидел с приятелями в фудкорте, когда к ним подошли незнакомые парни и спросили, не является ли он скинхедом. Компания, в которой находился пострадавший 15-летний Игорь, вела себя агрессивно и угрожала баллончиком и разводным ключом. Артем настаивает на версии самообороны — он якобы достал нож, защищаясь, а что было дальше, не помнит. При этом источник издания задается вопросом, зачем молодой человек вообще носил с собой оружие.

Кадры с камер видеонаблюдения, установленных на парковке, рисуют иную картину. На записи видно, как студент колледжа валит школьника на землю и начинает хаотично наносить удары ножом. Остальные очевидцы не решаются вмешаться и оттащить нападавшего, пишет 78.ru.

Состояние 15-летнего пострадавшего врачи оценивают как тяжелое. У него диагностированы раны груди, живота, рук, ног и плеча. Прибывшие на место медики зафиксировали острую кровопотерю и шоковое состояние. В настоящий момент Игорь находится в реанимации. Если школьник выживет, нападавшему будет грозить наказание в размере двух третей от максимального срока, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство). В худшем случае это может составить до 10 лет лишения свободы. Следователям предстоит выяснить точные причины конфликта и то, кто именно спровоцировал кровавую резню.

