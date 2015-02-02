В 2026 году свыше 700 тыс. россиян смогут разом получить пенсионные накопления

Доступ к средствам получат лица, достигшие установленного ранее пенсионного возраста – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Более 700 тысяч граждан России смогут получить пенсионные накопления сразу и целиком в 2026 году, как следует из проекта бюджета Социального фонда России. Выплаты касаются взносов, внесённых работодателями в период с 2002 по 2014 год, до момента приостановки данного механизма, информирует spb.aif.ru.

Получить одноразовую выплату смогут россияне, чей размер накоплений не превышает 440 тысяч рублей. Средняя сумма выплаты составит приблизительно 68 тысяч рублей, учитывая различия в размерах заработных плат и соответствующих страховых взносов. Накопления сверх указанного лимита будут распределяться в форме дополнительной ежемесячной добавки к пенсии.

Доступ к средствам получат лица, достигшие установленного ранее пенсионного возраста – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Кроме того, правом воспользоваться этими средствами обладают не только те, чьи накопления хранятся непосредственно в Социальном фонде России, но и клиенты негосударственных пенсионных фондов, уточнил экономист, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Одним из ключевых моментов является установленный порядок выдачи пенсионных накоплений, предусматривающий как единовременную выдачу, так и регулярную длительную выплату, вплоть до пожизненного обеспечения.

Процесс распределения средств регулируется установленным лимитом, составляющим 10% от прожиточного минимума пенсионера. Фактически это соответствует сумме накоплений в диапазоне около 440 тысяч рублей. Механизм расчета основан на данном пороге, соответствующем прожиточному минимуму в размере 1630 рублей, и рассчитанном периоде дожития в 270 месяцев. Следовательно, сумма, не превышающая этот предел, доступна для единовременного снятия, а большая часть подлежит выплате равными частями в течение расчетного срока, разъясняет специалист-экономист.

Особенности начисления отличаются применительно к программе дополнительного финансирования пенсий, известной как "рубль на рубль". Часть накоплений предоставляется одним платежом, а остаток распределяется равномерно на десятилетний период. Предполагается, что единовременно в будущем году компенсацию получат примерно 706 тысяч граждан, а регулярно — около 153 тысяч. Пенсионеры, участвующие в программе софинансирования, смогут рассчитывать на такую выплату примерно в количестве 40 тысяч человек.

Процедура получения денежных средств проста: заявитель обращается в соответствующий орган — Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд, в зависимости от того, где размещены его сбережения, подчеркнула доктор экономических наук Людмила Иванова-Швец из РЭУ имени Г.В. Плеханова. Получить информацию о величине накопительных пенсионных средств возможно через портал госуслуг, филиалы СФР, МФЦ или НПФ.

Следует напомнить, что право на получение накопительной пенсии имеют граждане, рожденные после 1967 года, работающие официально в период с 2002 по 2013 год и получавшие официальную зарплату с обязательным перечислением взносов работодателем. Аналогичные права распространяются на мужчин, родившихся в промежутке 1953–1966 гг., и женщин 1957–1966 гг., если за них работодатель делал отчисления на накопительную часть пенсии в период 2002–2004 гг. Кроме того, обладателями накопительной пенсии становятся граждане, родившиеся до 1967 года, добровольно участвовавшие в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений и производившие собственные дополнительные взносы.

Фото: Piter.TV