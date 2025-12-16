Россияне спешат взять семейную ипотеку до ужесточения правил

Как прогнозирует эксперт, эти изменения приведут к двум противоположным сценариям.

К середине лета на рынке ипотечного кредитования в России назревают значительные перемены. По словам руководителя отдела ипотеки компании Level Group Юлиана Овечкина, уже в июне ожидается резкий всплеск активности покупателей. Граждане торопятся закрыть сделки по семейной ипотеке, стремясь воспользоваться текущими, более выгодными условиями до их корректировки. Об этом пишет "Петербургский дневник".

С 1 июля вступают в силу новые правила, инициированные Центробанком. Они включают два основных направления:

Ужесточение макропруденциальных лимитов. Банкам будет ограничен объём выдачи кредитов заёмщикам с высокой долговой нагрузкой (более 80%) и низким первоначальным взносом (менее 20%).

Пересмотр параметров семейной ипотеки.

Прорабатывается повышение процентной ставки до 12% для семей с одним ребёнком и внедрение более сложных, дифференцированных условий кредитования.

Как прогнозирует эксперт, эти изменения приведут к двум противоположным сценариям. В июне будет наблюдаться ажиотажный спрос и всплеск заявок, так как люди постараются "запрыгнуть в последний вагон". Однако во второй половине года динамика рынка, скорее всего, сменится на негативную. Рост ставки до 10–12% приведёт к увеличению ежемесячного платежа примерно на 70% для семей с одним ребёнком, что сделает ипотеку для них значительно менее доступной.

Снижение популярности льготных программ частично компенсирует растущий интерес к стандартным рыночным ипотечным продуктам, ставки по которым постепенно снижаются. Кроме того, на фоне прогнозов по снижению ключевой ставки часть россиян может переориентировать свои сбережения с банковских вкладов на покупку недвижимости, которая традиционно считается надёжным инструментом сохранения капитала.

В этих условиях Юлиан Овечкин советует потенциальным заёмщикам заранее просчитывать свою финансовую нагрузку и стремиться к накоплению первоначального взноса в размере более 20%, чтобы соответствовать новым, более строгим требованиям банков.

Фото: Piter.TV

