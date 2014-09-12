  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
От "Адмиралтейской" до "Комендантского" поезда ходили с перерывами
Сегодня, 10:51
334
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

От "Адмиралтейской" до "Комендантского" поезда ходили с перерывами

0 0

Метрополитен предупредил о задержках на перегоне пятой линии.

В пятницу, 8 августа, пассажиры пятой линии петербургского метро столкнулись с временными неудобствами. Из-за технических причин на участке от станции "Адмиралтейская" до "Комендантского проспекта" был увеличен интервал движения поездов .

Официальные представители подземки не уточнили, что именно послужило причиной сбоя, но заверили, что принимаются все меры для нормализации обстановки. Пассажирам рекомендовали закладывать дополнительное время на поездку. Уже к 10:20 техническая неисправность была полностью устранена, и движение на фиолетовой ветке вернулось в привычный график .

Ранее мы сообщили о том, что Петербург не собирается делать полностью беспилотные трамваи.

Фото: Piter.TV

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии