В Ленобласти выписали тройню Матвея Елисея и Тимофея из перинатального центра

Врачи отмечают, что все трое мальчиков чувствуют себя хорошо и адаптировались к домашним условиям.

В Областном перинатальном центре Ленинградской области 7 августа выписали тройню — это пятый случай за восемь лет работы учреждения. Малыши родились 19 июля у Кристины Галдиной из Ломоносовского района. Матвей, Елисей и Тимофей появились на свет на 34-й неделе беременности с помощью экстренного кесарева сечения. Вес детей при рождении составил 2050, 2600 и 2450 граммов соответственно.

Сразу после рождения братьев поместили в реанимацию, затем перевели в отделение выхаживания, где они находились под наблюдением врачей. Сейчас малыши уже дома с родителями. Отец Валерий Галдин встретил сыновей после выписки.

Семью поздравил председатель комитета здравоохранения Ленобласти Александр Жарков, передавший свидетельства о рождении, памятные медали и подарки от региона.

Фото: администрация Ленобласти