Электрички на Финляндском направлении задерживаются до 1 часа 10 минут

Поезда опаздывают на Финляндском направлении по техническим причинам.

В пятницу, 7 августа, на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги следуют с задержкой несколько пригородных поездов. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД. Причина — технические неполадки. Время задержки составляет от 15 минут до 1 часа 10 минут.

Компания принесла извинения пассажирам и заверила, что принимает все меры для сокращения времени ожидания. Актуальную информацию можно узнать в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД" и по телефону Центра поддержки клиентов: 8-800-775-00-00.

Ранее на Piter.TV: в Гатчинском округе мужчина погиб под колесами электрички.

Фото: Piter.TV