Доходы бюджета Петербурга вырастут до 1 466 млрд рублей в 2027 году

Собственные доходы города достигнут 1 660 млрд рублей к 2029 году.

Председатель Комитета финансов Светлана Енилина на "нулевых чтениях" бюджета в Мариинском дворце 7 августа представила прогноз доходов Петербурга на 2027–2029 годы. В консервативном сценарии доходы города в 2027 году составят 1 466 млрд руб. С учётом внешнеполитического давления приоритетом стал именно этот вариант.

Собственные доходы Петербурга будут расти в среднем на 85 млрд руб. в год и достигнут 1 660 млрд руб. к 2029 году. Ежегодный прирост планируется на уровне 5,7%. Расходы бюджета на 2027 год заложены в объёме 1 424 млрд руб. Крупнейшая статья — образование — 20,5% от всех расходов. Объём адресно-инвестиционной программы (строительство поликлиник, школ, мостов и метро) составляет 223,3 млрд руб.

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Фото: Piter.tv