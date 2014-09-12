Россиян предупредили, что ждёт за продажу собранных ягод

Ягоды разрешено продавать исключительно на специализированных площадках.

Сейчас наблюдается разгар ягодного сезона, поэтому многие дачники продают излишки урожая другим людям. Как организовать такую продажу законно, объяснил в беседе с 360.ru юрист Дарья Ахтырко.

Он напомнил, что продажа лесных или садовых плодов допускается на сельскохозяйственных, фермерских и универсальных рынках, через пункты приема ягод или напрямую покупателям, если дать объявление в соцсетях.

Продавать нельзя „с земли" в местах, где это запрещено местными правилами (у метро, вдоль дорог, на тротуарах, возле остановок и так далее — прим. ред.). За такую торговлю могут оштрафовать Дарья Ахтырко, юрист.

Собеседница издания отметила, что если человек решил продать собранные в лесу ягоды в разовом порядке, то отдельной пошлины не будет. Однако если такая деятельность становится систематической, то ФНС может признать ее предпринимательской и потребует оформить соответствующий налоговый статус.

Юрист напомнила, что если продавать ягоды, выращенные на собственном участке, то во многих случаях такие доходы могут не облагаться НДФЛ при соблюдении установленных налоговым законодательством условий.

Ранее юрист предупредил о штрафах за хранение консервации в подвале дома.