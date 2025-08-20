В Госдуме предложили отменить 28 штрафов: что известно

Депутаты указали на необходимость отменить штрафы за отсутствие документов, которые сегодня переведены в электронный вид.

В Госдуме готовят законопроект, который может отменить 28 видов административных штрафов за нарушения, которые не несут серьезной общественной опасности. Что планируют убрать из КоАП, рассказала ведущей Регине Понамаревой в эфире 360.ru первый заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР, депутат Мосгордумы Мария Воропаева.

По ее словам, речь идет об отмене штрафов за проступки с минимальной общественной опасностью.

Мы предлагаем перестать штрафовать людей за отсутствие документов, которые сегодня переведены в электронный вид. В частности, водительские права Мария Воропаева, депутат.

Таким образом, водители больше не будут беспокоиться о штрафе, если они забудут физическое удостоверение, но смогут предъявить цифровую копию в приложении "Госуслуги". Аналогичное послабление коснется и подтверждения регистрации транспортного средства.

Кроме того, в ГД считают необходимым пересмотреть некоторые экологические нормы. Например, не штрафовать владельцев частных домов, которые решили помыть автомобиль на собственном участке без вреда природе.

Особое внимание в инициативе уделили пешеходам. Прозвучало предложение не привлекать к ответственности граждан за переход дороги в неположенном месте, если на этом участке отсутствует реальная угроза безопасности. По мнению инициаторов, отмена мелких штрафов позволит россиянам направлять сэкономленные средства на личные нужды.

Воропаева добавила, что данный законопроект является первым этапом работы над Кодексом об административных правонарушениях. В ближайшее время будет представлен следующий пакет предложений, который затронет значительное количество устаревших штрафов.

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Фото: Piter.TV