Pinterest оштрафовали в России на миллионы рублей

Популярный сервис не первый раз привлекают к административной ответственности.

Таганский районный суд вынес решение оштрафовать фотохостинговый сервис Pinterest на 3,5 млн рублей за публикацию информации, запрещенной к распространению в России. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

Согласно судебному решению, компанию Pinterest Inc. признали виновной по статье "Неисполнение владельцем соцсети обязанности по мониторингу для ограничения доступа к информации о производстве наркотиков <…> или материалам с порнографическими изображениями несовершеннолетних". Теперь сервис обязан выплатить 3,5 млн рублей.

По решению суда социальная сеть Likeme получила штраф по аналогичному правонарушению.

В феврале хостинг признали виновным по статье о неисполнении обязанностей владельцем социальной сети. Суд обязал выплатить Pinterest штраф в размере 3,5 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что житель Петербурга получил штраф 300 тысяч рублей за донат в 700 рублей.