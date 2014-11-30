Петербуржец получил штраф 300 тысяч рублей за донат в 700 рублей

Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор мужчине, признанному виновным в финансировании экстремистской деятельности. Летом 2021 года петербуржец перешел по ссылке в интернете, перевел 100 рублей со своего счета и оформил подписку на регулярные пожертвования.

Каждый месяц он переводил организации по 100 рублей до февраля 2022 года. Общая сумма составила 700 рублей. Фигурант полностью признал вину. Суд назначил ему штраф в размере 300 тысяч рублей и конфисковал 700 рублей, которые были отправлены запрещенной организации.

