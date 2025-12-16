Суд в Петербурге взыскал с хозяйки собаки 100 тысяч рублей за нападение на кота

Пушкинский районный суд Петербурга удовлетворил иск Владимира Чивакова — хозяина кота по кличке Максим — к Надежде Артемьевой, чья собака напала на его питомца. Об этом проинформировала объединенная пресс-служба городских судов.

В заявлении указывалось, что истец понес расходы на лечение и специальное питание животного после инцидента. Представитель ответчицы возражал против иска, утверждая, что Чиваков не доказал факт причинения вреда именно Артемьевой или ее псом. Сама женщина отрицала нападение. Согласно материалам дела, 20 января супруга Чивакова обратилась в ветеринарную клинику. Врачи зафиксировали у кота нарушение целостности брюшной стенки с выпадением содержимого брюшной полости, а также множественные гематомы.

Спустя несколько дней в полицию поступило заявление о том, что в частном секторе на Горной улице кота покусала соседская собака. Из пояснений Чивакова следовало, что в тот день его жена выпустила Максима из дома. Истец увидел, что кот сидел на участке на стуле. Затем он заметил идущую навстречу по Овражной улице Артемьеву. Рядом с ней находился пес Полкан без намордника и поводка. Ответчица сказала Чивакову, что его кот лежит на дороге и у него не двигаются задние лапы. Когда истец поднял животное, нижняя часть его туловища провисла. В этот момент пес попытался схватить кота. Чиваков стал отгонять собаку, но Полкану удалось укусить кота за живот. Кот от боли вцепился в левую руку хозяина. Хозяйка пса пыталась помочь отогнать животное, однако пес не слушал команд. Совместными усилиями нападавшего удалось отогнать.

Сама Артемьева отказалась давать подробные объяснения, но заявила, что не успела надеть на собаку поводок и намордник из-за плохого самочувствия. Суд указал, что факт причинения убытков подтверждается назначениями ветклиники и чеками. Доказательств отсутствия вины со стороны ответчицы представлено не было.

В итоге суд взыскал с Артемьевой в пользу Чивакова материальный ущерб в размере 73 850 рублей 90 копеек, компенсацию морального вреда в сумме 30 тысяч рублей, а также расходы на государственную пошлину — 4 144 рубля.

