Педагогический кластер на базе колледжа Некрасова создадут в Петербурге

С 1 сентября следующего года по семи специальностям начнут обучение 825 студентов. В течение трех лет количество учащихся планируют увеличить почти втрое — до 2235 человек.

В Санкт-Петербурге на базе педагогического колледжа имени Н. А. Некрасова появится образовательный кластер для подготовки учителей. Проект реализуют в рамках федеральной программы "Профессионалитет". Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Учебное заведение стало победителем конкурса на получение федерального гранта. С 1 сентября следующего года здесь запустят обучение 825 студентов по семи педагогическим специальностям. Программы будут полностью обновлены. В течение трех лет количество учащихся планируют увеличить почти в три раза — до 2235 человек.

Партнерами нового кластера имени Некрасова станут Российский государственный педагогический университет имени Герцена, Российский колледж традиционной культуры и отраслевых технологий, а также колледжи "Звездный" и "Малоохтинский". К проекту также присоединятся 16 школ и 8 детских садов. Методическое сопровождение обеспечит Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования имени Ушинского.

Внутри кластера создадут восемь учебных зон с современным оборудованием. Также предусмотрен учебно-производственный комплекс, где студенты смогут проходить практику под руководством потенциальных работодателей. Первые целевые договоры о трудоустройстве планируют заключить в 2027 году. На создание педагогического кластера из федерального бюджета направят 70 миллионов рублей. Городская казна добавит еще 30 миллионов в качестве софинансирования.

Основной этап ЕГЭ-2026 в Петербурге стартует 1 июня.

Фото: Piter.tv