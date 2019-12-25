Минпросвещения рекомендовало доплачивать учителям за работу на ЕГЭ

Порядок и размер оплаты работы педагогов на ГИА определят местные власти.

Участие учителей в проведении государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ОГЭ)на российской территории рекомендуется дополнительно оплачивать, однако размер и порядок такой выплаты сотрудникам устанавливают региональные власти самостоятельно. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по просвещению со ссылкой на рекомендации, опубликованные профильным ведомством из федерального правительства, а также Рособрнадзором и Профсоюзом работников народного образования и науки по стране.

Условие о возможности привлечения педагогического работника к участию в проведении ГИА с обеспечением выплаты компенсации за дополнительную работу рекомендуется предусматривать в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) с педагогическим работником по основному месту работы. текст документа

Эксперты пояснили, что в трудовом договоре указываются виды и содержание работ в рамках мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, сроки и требования, размер и порядок оплаты выполненных работ. Педагоги, которые привлекались к мероприятиям, на время освобождаются от основной работы. Чиновники добавили, что участие учителей в проведении пробных экзаменов не входит в их непосредственные обязанности и считается дополнительной работой. В связи с этим она может осуществляться исключительно с их письменного согласия и после выполнения определения условий.

Порядка 20 тысяч российских школ обновят кабинеты физики, музыки и ИЗО.

Фото: Piter.tv