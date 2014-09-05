20 тыс. российских школ обновят кабинеты физики, музыки и ИЗО

В России грядет массовое обновление кабинетов физики, музыки и ИЗО. Модернизация коснется 20 тыс. школ страны. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения, в ТАСС прошел круглый стол.

В ведомстве отметили, что формирование "единого пространства для обучения" – приоритетная задача. Речь идет не только о программе, но и условиях, в которых дети получают знания. Так, постоянно ремонтируются детские сады и обновляются стандарты. А в этом году субсидии выделят для обновления кабинетов физики, музыки и ИЗО. В следующем привести в порядок планируют классы математики, химии и биологии.

Кроме того, с 1 сентября следующего года в силу вступит обновленный Федеральный образовательный госстандарт среднего общего образования. Отметим, что ФГОС выступают основой для разработки программ, учебно-методической литературы, а также порядка аттестации учеников и учителей

Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ

