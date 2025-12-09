В Петербурге трудоустроили более половины выпускников вузов и колледжей

В первом квартале 2026 года служба занятости помогла трудоустроиться значительной части выпускников.

Около 54 процентов выпускников петербургских вузов нашли работу после обращения в службу занятости города. Об этом сообщила пресс-служба организации. В первом квартале 2026 года удалось трудоустроить значительную часть молодых специалистов из высших и средних учебных заведений. Работу получили 53,8 процента выпускников университетов и 50 процентов — колледжей.

Наиболее востребованы выпускники в сфере информации и связи, торговли, здравоохранения и социальных услуг. На портале "Работа России" размещено почти 20 тысяч вакансий для начинающих специалистов. Государственные учреждения: детские сады, школы, лицеи и медицинские организации — предлагают более тысячи рабочих мест. В коммерческом секторе активно нанимают банки, телекоммуникационные компании и промышленные предприятия.

В службе занятости отметили, что центр не только предоставляет базу вакансий, но и оказывает комплексную поддержку выпускникам. Специалисты помогают с профориентацией, проводят психологическую подготовку к собеседованиям и обучают навыкам управления карьерой. Студентам и выпускникам рекомендуется обращаться за помощью в ближайший кадровый центр.

