Главстрой начал проектирование колледжа на 2500 студентов в Выборгском районе

Учреждение появится в жилом комплексе "Северная долина". Проектом предусмотрены мастерские по металлообработке, радиоэлектронике, ИТ и педагогике, а также актовый зал на 1500 мест и бассейн.

Девелоперская компания "Главстрой Санкт-Петербург" приступила к проектированию многофункционального колледжа на 2500 студентов. Объект разместится в жилом комплексе "Северная долина" в Выборгском районе. Завершить разработку проектной документации планируется до конца 2026 года. Это первый образовательный проект компании в сфере среднего профессионального образования.

Колледж займет участок площадью 72,1 тысячи квадратных метров на пересечении улиц Федора Абрамова и Николая Рубцова. Площадь самого здания составит до 50 тысяч квадратных метров. Проектом предусмотрены мастерские по металлообработке, радиоэлектронике, информационным технологиям и педагогике. Также здесь появятся высокотехнологичные лаборатории, актовый зал на 1500 мест и спортивный кластер с бассейном. Объект станет одним из крупнейших учреждений среднего профессионального образования в составе жилой застройки Петербурга.

