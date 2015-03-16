В петербургский Метрострой на летнюю практику придут более 120 студентов

Этим летом более 120 студентов профильных вузов будут проходить практику в "Метрострой Северной Столицы". Для будущих инженеров и технических специалистов уже провели первое ознакомительное мероприятие — приветственный тренинг в Управлении механизации компании. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Во время встречи студентам рассказали, как устроена работа метростроителей, какие проекты сейчас реализуются в Санкт-Петербурге и чем отличается строительство метро от других направлений строительной отрасли. Кроме того, участники получили информацию о предстоящей стажировке и познакомились с особенностями работы на производственных площадках.

В компании отметили, что практика должна помочь студентам получить реальный опыт ещё во время обучения. Руководитель сектора оценки, развития и обучения персонала Варвара Лозинская подчеркнула, что предприятие заинтересовано в молодых специалистах и рассматривает стажировки как возможность подготовить будущие кадры для отрасли.

Сейчас в Петербурге продолжается активное развитие метро — строятся новые станции и тоннели, а вместе с этим растёт потребность в квалифицированных инженерах, механиках и проектировщиках. Именно поэтому компании всё чаще начинают работать со студентами ещё до их выпуска из вузов.

Фото: Telegram / АО МССС - корпоративный канал