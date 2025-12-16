Крюков допустил возвращение лыжников и биатлонистов на мировую арену в 2026 году

Олимпийский чемпион поделился прогнозом на полях ПМЭФ‑2026. По его словам, положительная тенденция по допуску атлетов из других видов спорта вселяет надежду, хотя не всё зависит от самих спортсменов.

Олимпийский чемпион Никита Крюков в интервью "КП-Петербург", которое он дал на площадке Петербургского международного экономического форума, выразил уверенность в том, что российские лыжники и биатлонисты смогут вернуться на международные соревнования под своим флагом и с гимном уже в текущем сезоне. Спортсмена пригласили на стенд Министерства спорта, где он участвовал в автограф-сессии и общался с журналистами.

Крюков отметил, что сейчас уже прослеживается положительная динамика: атлетов из других дисциплин постепенно допускают до турниров, причём с национальной символикой. Он надеется, что в ближайшее время аналогичное решение коснётся и представителей лыжных гонок и биатлона. При этом обладатель олимпийского золота подчеркнул, что не всё зависит от самих спортсменов.

Заслуженный мастер спорта также признался, что выступать без флага и гимна — мягко говоря, неприятно. Многие уже привыкли к такому положению дел, но, по мнению Крюкова, дискомфорта у атлета быть не должно, ведь спорт находится вне политики. Он убеждён, что российские спортсмены должны находиться в равных условиях с другими участниками и не чувствовать себя ущемлёнными.

Напомним, что в минувшем зимнем сезоне на Олимпиаде в Милане под нейтральным флагом выступали только двое лыжников из России — Дарья Непряева и Савелий Коростелёв. Последний дважды занимал четвёртое место, немного не дотянув до призовой тройки.

Ранее мы сообщили о том, что на ПМЭФ-2026 заключат сделки на 6,5 трлн рублей.

Фото: ВКонтакте / Олимпийский комитет России