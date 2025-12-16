Крюков допустил возвращение лыжников и биатлонистов на мировую арену в 2026 году

Олимпийский чемпион Никита Крюков в интервью "КП-Петербург", которое он дал на площадке Петербургского международного экономического форума, выразил уверенность в том, что российские лыжники и биатлонисты смогут вернуться на международные соревнования под своим флагом и с гимном уже в текущем сезоне. Спортсмена пригласили на стенд Министерства спорта, где он участвовал в автограф-сессии и общался с журналистами.
Крюков отметил, что сейчас уже прослеживается положительная динамика: атлетов из других дисциплин постепенно допускают до турниров, причём с национальной символикой. Он надеется, что в ближайшее время аналогичное решение коснётся и представителей лыжных гонок и биатлона. При этом обладатель олимпийского золота подчеркнул, что не всё зависит от самих спортсменов.
Заслуженный мастер спорта также признался, что выступать без флага и гимна — мягко говоря, неприятно. Многие уже привыкли к такому положению дел, но, по мнению Крюкова, дискомфорта у атлета быть не должно, ведь спорт находится вне политики. Он убеждён, что российские спортсмены должны находиться в равных условиях с другими участниками и не чувствовать себя ущемлёнными.
Напомним, что в минувшем зимнем сезоне на Олимпиаде в Милане под нейтральным флагом выступали только двое лыжников из России — Дарья Непряева и Савелий Коростелёв. Последний дважды занимал четвёртое место, немного не дотянув до призовой тройки.
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Фото: ВКонтакте / Олимпийский комитет России
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