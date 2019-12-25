Бесплатный прокат детских вещей в Петербурге хотят продлить до 3 лет

Чечина поручила расширить возраст для проката товаров с 2 до 3 лет.

В Петербурге планируют увеличить возраст детей, на которых можно оформить бесплатный прокат вещей, с двух до трёх лет. Об этом в ходе "Прямой линии" заявила вице-губернатор Наталья Чечина. Сейчас в городе работают 23 пункта проката, где родителям доступны 44 вида товаров, ассортимент постоянно пополняется по запросам семей.

Развитие услуги идёт поэтапно. В начале 2024 года вещи выдавали до 1,5 лет. В марте 2026 года срок продлили до двух лет по инициативе комитета по социальной политике. Теперь власти намерены сделать следующий шаг. Чечина поручила комитету обратиться в Минтруд, так как финансирование складывается из федерального и регионального бюджетов, и самостоятельно город такое решение принять не может.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)