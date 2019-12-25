ВЦИОМ: 75% россиян уверены, что одиночество не является осознанным выбором
Сегодня, 8:46
ВЦИОМ: 75% россиян уверены, что одиночество не является осознанным выбором

СОцопрос проводился среди 2,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет.

Три четверти россиян (75 процентов)  уверены в том, что люди чаще живут в одиночку не потому, что сами этого хотят, а в силу сложившихся жизненных обстоятельств. Соответствующие статистические данные приводятся в результатах проведенного социологического исследования представители Аналитического центра ВЦИОМ. Эксперты пояснили, что только 17 процентов граждан страны находят одиночество осознанным выбором. А 43 процента населения полагают, что жить одному будет дороже, чем с кем-то. Такой позиции придерживается каждый третий мужчина.

75% уверены: люди живут одни не потому, что сами так решили, а потому, что так складывается жизнь.

материалы АЦ ВЦИОМ

Председатель Научного совета Аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов уточнил в комментарии "ТАСС" о том, что за статусом "одиночки" скрываются принципиально разные ситуации. Речь о структурных и материальных ограничениях, не позволяющих россиянам создать семью, а также затянувшуюся ситуацию ожидания партнера или проблем со здоровьем.  Однако мировой опыт показывает, что тренд роста одиночных домохозяйств оказывается практически необратим.

В России мужчины чаще женщин выступают за равную выплату ипотеки.

Фото: pxhere.com

