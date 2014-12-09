Опрос проводился 11 апреля 2026 года при участии 1,6 тысяч человек в возрасте от 18 лет.

В России доля горожан, владеющих загородной недвижимостью, составила 45 процентов в 2026 году, снизившись на пять процентных пунктов по сравнению с данными двухлетней давности. Соответствующие статистические данные приводятся в результатах проведенного социологического исследования представители Аналитического центра ВЦИОМ. Эксперты пояснили,

Председатель Научного совета АЦ ВЦИОМ Степан Львов пояснил по результата проведенного социологического проса, что несколько лет назад в стране существовало несколько причин, связанных с началом дачного бума. В частности, речь идет о удорожании городской недвижимости, когда квартира стала недостижимой для молодого поколения. Вместе с тем дача является для этой категории граждан вполне достижимым вариантом. Также люди чаще работают удаленно, такой режим становится нормой. Это условие делает загородный дом функциональным рабочим местом для бывших офисных работников. Также после пандемии коронавирусной инфекции опыт массового выхода населения из городов изменил мнение о надежном и безопасно убежище в пользу дачного участка.

Фото: pxhere.com