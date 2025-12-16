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За год ЕКП "Ленинградская" оформили десятки тысяч жителей Ленобласти
Сегодня, 17:10
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За год ЕКП "Ленинградская" оформили десятки тысяч жителей Ленобласти

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В планах региональных властей – расширение функционала карты за счёт привлечения новых партнёров и внедрения дополнительных сервисов.

С момента запуска ЕКП "Ленинградская" прошёл ровно один год. За это время карту оформили десятки тысяч жителей региона.

По словам губернатора Александра Дрозденко, проект успешно стартовал и продолжает активно развиваться. В планах региональных властей – расширение функционала карты за счёт привлечения новых партнёров и внедрения дополнительных сервисов. Это неоьбходимо, чтобы у каждого жителя 47-го региона в кармане всегда была многофункциональная ключ-карта к разным возможностям,  подчеркнул глава 47-ого региона.

Таким образом, карта превращается из простого платёжного инструмента в универсальный доступ к услугам на территории всей Ленинградской области.

Ранее мы сообщили о том, что ЕКП запустила сервис "Автомобилист" для водителей Петербурга с кешбэком 10%.

Фото: Макс / Александр Дрозденко
 

Теги: екп ленинградская, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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