ЕКП запустила сервис "Автомобилист" для водителей Петербурга с кешбэком 10%

В Петербурге для держателей Единой карты петербуржца запустили новый цифровой сервис "Автомобилист". Он позволяет получать кешбэк на топливо и уведомления об эвакуации машин.

В Санкт-Петербурге для держателей Единой карты петербуржца запустили новый цифровой сервис "Автомобилист". Об этом сообщили в Комитете по экономической политике и стратегическому планированию города. Сервис ориентирован на владельцев автомобилей и доступен через мобильное приложение ЕКП.

С 15 мая по 15 июля на автозаправочных станциях сети "Газпромнефть" действует акция платежной системы "Мир". При оплате топлива через сервис "Автомобилист" можно получить кешбэк в размере 10%. Максимальная сумма возврата составляет до 1000 руб. в месяц на одного участника. Для участия необходимо авторизоваться в приложении и зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы. Через сервис владельцы ЕКП смогут получать уведомления об эвакуации автомобиля. В личный кабинет будут поступать данные о местонахождении машины, инициаторе эвакуации и контактные телефоны. Информация может дублироваться в виде push-уведомлений или электронных писем.

Председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Алексей Зырянов отметил, что Единая карта петербуржца становится цифровым помощником для комфортной жизни в мегаполисе. Новый сервис привлечет партнеров, ориентированных на автовладельцев. В платежной системе "Мир" подчеркнули, что сервис учитывает потребности водителей и не имеет прямых аналогов среди других "карт жителя". Это уникальное решение, созданное с учетом реальных потребностей водителей, чтобы важная информация всегда была под рукой, а ежедневные поездки приносили дополнительную выгоду.

Ранее мы сообщили о том, что китайские авто приходят на замену привычным для россиян маркам.

Фото: Piter.tv