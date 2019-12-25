Водитель, устроивший ДТП с трамваями на Петергофском шоссе, оказался трезв

Водитель трамвая, попавшего в жесткое дорожно-транспортное происшествие на Петергофском шоссе, оказался трезв. Результаты медицинского освидетельствования сообщает "КП-Петербург". Причины аварии продолжают устанавливать. Пока неизвестно, отвлекся ли вагоновожатый или произошла поломка.
Напомним, столкновение двух трамваев случилось утром 20 апреля в Красносельском районе. Трамваи маршрута номер 36 столкнулись на Петергофском шоссе рядом с торгово-развлекательным центром "Жемчужная плаза". 44-летний водитель ехал от улицы Партизана Германа в сторону улицы Пограничника Гарькавого. Он въехал в другой трамвай, двигавшийся в том же направлении.
Ранее сообщалось, что из-за аварии частично перекрыто движение на Садовом кольце.
Фото: Вконтакте / "Жизнь в Солнечном городе СПб"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все