Водитель, устроивший ДТП с трамваями на Петергофском шоссе, оказался трезв

Причины аварии, произошедшей утром 20 апреля в Красносельском районе, продолжают выяснять.

Водитель трамвая, попавшего в жесткое дорожно-транспортное происшествие на Петергофском шоссе, оказался трезв. Результаты медицинского освидетельствования сообщает "КП-Петербург". Причины аварии продолжают устанавливать. Пока неизвестно, отвлекся ли вагоновожатый или произошла поломка.

Напомним, столкновение двух трамваев случилось утром 20 апреля в Красносельском районе. Трамваи маршрута номер 36 столкнулись на Петергофском шоссе рядом с торгово-развлекательным центром "Жемчужная плаза". 44-летний водитель ехал от улицы Партизана Германа в сторону улицы Пограничника Гарькавого. Он въехал в другой трамвай, двигавшийся в том же направлении.

Ранее сообщалось, что из-за аварии частично перекрыто движение на Садовом кольце.

Фото: Вконтакте / "Жизнь в Солнечном городе СПб"