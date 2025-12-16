Руфер-подросток разбился насмерть на Московском проспекте

​​​​​​​Двое подростков пытались забраться на крышу элитной высотки, венчающуюся шпилем.

По информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 30 мая в Московском районе города 12-летний школьник-руфер получил травмы, несовместимые с жизнью, при попытке покорить крышу девятиэтажного жилого дома. Обстоятельства гибели ребёнка устанавливаются.

Инцидент произошёл вечером 30 мая у дома по Московскому проспекту (элитный жилой комплекс напротив Института детства РГПУ имени Герцена). По данным очевидцев, двое подростков, увлекающихся паркуром и руфингом, зашли в подъезд и поднялись на общий балкон 7-го этажа. Там они планировали с помощью каната забраться на крышу, которую венчает шпиль.

Один из школьников усомнился в надёжности троса и попытался отговорить товарища, но тот не прислушался. Юноша оттолкнулся от пола, ухватился за канат, однако нижняя его часть оказалась плохо закреплена. На глазах у своего приятеля подросток сорвался с высоты 7-го этажа и упал вниз.

Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь. Бригада реанимации экстренно госпитализировала пострадавшего, но спасти его не удалось — ещё до наступления полуночи медики констатировали смерть мальчика.

Сотрудники правоохранительных органов, как сообщает 78.ru, уже начали проверку и заглянули в телефон погибшего. В его гаджете были обнаружены многочисленные записи, посвящённые паркуру и руфингу, которыми мальчик, по предварительной информации, увлекался продолжительное время.

