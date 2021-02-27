Руфер сорвался с купола базилики Святой Екатерины в Петербурге

Пострадавший сломал позвоночник.

Молодой человек получил тяжелые травмы после падения с купола базилики Святой Екатерины в Санкт-Петербурге. Как сообщает 78.ru, инцидент произошел во время незаконного проникновения на крышу исторического здания.

По имеющейся информации, руфер забрался на купол храма, ведя видеосъемку своего восхождения. В момент спуска у него оборвался страховочный канат, в результате чего молодой человек упал на спину с значительной высоты.

После падения пострадавший самостоятельно обратился в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у него перелом копчика и поясничного отдела позвоночника. В настоящее время он находится под наблюдением медиков, оценивается тяжесть полученных травм и необходимость оперативного вмешательства.

Базилика Святой Екатерины является объектом культурного наследия и одной из исторических достопримечательностей Петербурга. Правоохранительные органы проводят проверку по факту незаконного проникновения на охраняемый объект.

Фото: Яндекс.Карты